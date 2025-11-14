search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.03%，報128.71美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間13日23:48股價下跌6.81美元，報128.71美元，跌幅5.03%，成交量116,631（股），盤中最高價135.00美元、最低價128.71美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.71%
  • 近 1 月：+3.08%
  • 近 3 月：+21.08%
  • 近 6 月：+42.73%
  • 今年以來：-22.15%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

S&P 5006765.70-1.24%
道瓊指數47793.92-0.96%
NASDAQ22955.06-1.93%
費城半導體6819.47-3.71%
Onto Innovation Inc.128.41-5.25%

