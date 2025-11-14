盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.03%，報128.71美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間13日23:48股價下跌6.81美元，報128.71美元，跌幅5.03%，成交量116,631（股），盤中最高價135.00美元、最低價128.71美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.71%
- 近 1 月：+3.08%
- 近 3 月：+21.08%
- 近 6 月：+42.73%
- 今年以來：-22.15%
