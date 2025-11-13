search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌1.14%，報7001.71點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間13日10:30，費城半導體下跌80.42點（或1.14%），暫報7001.71點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.5%
  • 近 1 月：+5.33%
  • 近 3 月：+21.27%
  • 近 6 月：+48.13%
  • 今年以來：+41.04%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.88%；連貫(COHR-US)下跌2.55%；超微半導體(AMD-US)下跌2.46%；英特爾(INTC-US)下跌1.77%；安可(AMKR-US)下跌1.47%。

部分成分股表現相對穩健，艾司摩爾(ASML-US)上漲0.36%；美光科技(MU-US)上漲0.26%；德州儀器(TXN-US)上漲0.22%；高通(QCOM-US)上漲0.12%。


費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6952.19-1.84%
邁威爾科技87.2-2.38%
連貫148.155-5.44%
超微半導體256.5151-0.92%
英特爾36.765-2.97%
安可32.905-4.54%
艾司摩爾1031.1893-0.59%
美光科技245.3+0.16%
德州儀器164.73+1.01%
高通177.7+0.58%

