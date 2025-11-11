盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報7014.08點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間11日11:17，費城半導體下跌142.88點（或2%），暫報7014.08點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.57%
- 近 1 月：+11.69%
- 近 3 月：+26.22%
- 近 6 月：+60.24%
- 今年以來：+42.53%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌4.99%；美光科技(MU-US)下跌4.94%；科林研發(LRCX-US)下跌4.23%；安謀控股公司(ARM-US)下跌4.09%；和康電訊(MTSI-US)下跌3.45%。
部分成分股表現相對穩健，高通(QCOM-US)上漲1.92%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.96%；科沃(QRVO-US)上漲0.93%；亞德諾(ADI-US)上漲0.72%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.61%。
