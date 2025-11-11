search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報7014.08點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間11日11:17，費城半導體下跌142.88點（或2%），暫報7014.08點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.57%
  • 近 1 月：+11.69%
  • 近 3 月：+26.22%
  • 近 6 月：+60.24%
  • 今年以來：+42.53%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌4.99%；美光科技(MU-US)下跌4.94%；科林研發(LRCX-US)下跌4.23%；安謀控股公司(ARM-US)下跌4.09%；和康電訊(MTSI-US)下跌3.45%。

部分成分股表現相對穩健，高通(QCOM-US)上漲1.92%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.96%；科沃(QRVO-US)上漲0.93%；亞德諾(ADI-US)上漲0.72%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.61%。


費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7001.85-2.17%
連貫158.3-5.05%
美光科技242.83-4.13%
科林研發159-4.43%
安謀控股公司147.425-4.79%
和康電訊171.195-4.05%
高通174.17+1.52%
凌雲邏輯119.88+0.96%
科沃87.095+0.25%
亞德諾234.115+0.91%
思佳訊半導體69.01-0.13%

