盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.01%，報590.22美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間07日22:48股價下跌31.15美元，報590.22美元，跌幅5.01%，成交量712,007（股），盤中最高價616.82美元、最低價590.01美元。
- 近 1 週：-0.58%
- 近 1 月：+5.12%
- 近 3 月：+57.99%
- 近 6 月：+102.56%
- 今年以來：+80.54%
