search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.01%，報590.22美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間07日22:48股價下跌31.15美元，報590.22美元，跌幅5.01%，成交量712,007（股），盤中最高價616.82美元、最低價590.01美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.58%
  • 近 1 月：+5.12%
  • 近 3 月：+57.99%
  • 近 6 月：+102.56%
  • 今年以來：+80.54%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006685.74-0.51%
道瓊指數46838.77-0.16%
NASDAQ22800.21-1.10%
費城半導體6860.12-2.26%
Applovin Corp - Class A592.44-4.65%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty