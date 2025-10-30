search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.31%，報88.473元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間30日02:49，美元/印度盧比上漲0.273點漲幅達0.31%，暫報88.473點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.41%
  • 近 1 週：-0.09%
  • 近 3 月：+3.31%
  • 近 6 月：+2.84%
  • 今年以來：+3.49%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/泰銖相關性0.32，本日上漲0.37%
  • 美元/新加坡幣相關性0.31，本日上漲0.36%
  • 美元/瑞郎相關性0.30，本日上漲0.95%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.27，本日上漲0.87%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.25，本日上漲0.24%
  • 歐元/美元相關性-0.25，本日上漲0.52%

外匯速報

