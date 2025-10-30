外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.93%，報1.315元
截至台北時間30日02:40，英鎊/美元下跌0.0123點跌幅達0.93%，暫報1.315點。
- 近 1 月：-1.65%
- 近 1 週：-1.08%
- 近 3 月：-1.24%
- 近 6 月：+1.93%
- 今年以來：+6.51%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.82，本日下跌0.61%
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.32%
- 美元/瑞郎相關性-0.72，本日下跌0.96%
