外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.93%，報1.315元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間30日02:40，英鎊/美元下跌0.0123點跌幅達0.93%，暫報1.315點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.65%
  • 近 1 週：-1.08%
  • 近 3 月：-1.24%
  • 近 6 月：+1.93%
  • 今年以來：+6.51%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.81，本日下跌0.51%
  • 紐元/美元相關性0.72，本日下跌0.42%
  • 歐元/加幣相關性0.69，本日下跌0.55%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.82，本日下跌0.61%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.32%
  • 美元/瑞郎相關性-0.72，本日下跌0.96%

