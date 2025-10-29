盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲6.29%，報144.65美元
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間29日21:30股價上漲8.56美元，報144.65美元，漲幅6.29%，成交量54,842（股），盤中最高價145.01美元、最低價141.87美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.73%
- 近 1 月：-3.51%
- 近 3 月：-17.18%
- 近 6 月：-8.66%
- 今年以來：-22.56%
