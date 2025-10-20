盤中速報 - FET大漲13.13%，報0.2921美元

Fetch.ai是一個旨在連接物聯網（IoT）設備和演算法以實現其集體學習的平臺。 它由位於英國劍橋的團隊於2017年推出。Fetch.ai基於高輸送量分片賬本構建，並提供智慧合約功能來部署機器學習和人工智慧解決方案以分散解決問題。這些開源工具旨在幫助用戶創建生態系統基礎架構並部署商業模型。