search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 富邦入息REITs+(00908)次交易(20)日除息0.12元，參考價13.37元

鉅亨網新聞中心


富邦入息REITs+(00908-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。

首日參考價為13.37元，相較今日收盤價13.49元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.9%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 13.49 0.121 0.9% 0.0
2025/07/16 12.7 0.211 1.66% 0.0
2025/04/23 13.21 0.148 1.12% 0.0
2025/01/17 12.35 0.138 1.12% 0.0
2024/10/17 13.78 0.133 0.97% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
富邦入息REITs+13.49+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty