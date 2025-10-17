盤中速報 - Dogwifhat大跌9.03%，報0.5美元
鉅亨網新聞中心
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過9.03%，最新價格0.5美元，總成交量達0.45億美元，總市值5.14億美元，目前市值排名第 55 名。
近 1 日最高價：0.56美元，近 1 日最低價：0.5美元，流通供給量：998,840,090。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.61%
- 近 1 月：-45.32%
- 近 3 月：-50.66%
- 近 6 月：+39.52%
- 今年以來：-71.69%
