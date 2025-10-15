盤中速報 - 漢唐(2404)大漲7.02%，報900元
鉅亨網新聞中心
漢唐(2404-TW)15日09:59股價上漲59元，報900.0元，漲幅7.02%，成交2,037張。
漢唐(2404-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。
近5日股價下跌3.89%，集中市場加權指數下跌1.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,796 張
- 外資買賣超：-1,101 張
- 投信買賣超：-683 張
- 自營商買賣超：-12 張
- 融資增減：+256 張
- 融券增減：-8 張
