鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至235.57元，預估目標價為3930元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由232.42元上修至235.57元，其中最高估值255.6元，最低估值171.37元，預估目標價為3930元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值255.6(255.6)318.2360.5
最低值171.37(171.37)198.71246.05
平均值228.45(227.2)251.83296.82
中位數235.57(232.42)250.87287.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值901,355,2001,201,981,6501,456,485,980
最低值801,207,000874,091,0001,013,579,480
平均值852,527,1301,020,666,1801,199,444,550
中位數855,360,5801,004,075,0001,231,038,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS126.5768.8881.0749.46
營業收入
(單位：新台幣千元)		360,541,104241,900,989292,876,040192,625,942

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

