鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至235.57元，預估目標價為3930元
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由232.42元上修至235.57元，其中最高估值255.6元，最低估值171.37元，預估目標價為3930元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|255.6(255.6)
|318.2
|360.5
|最低值
|171.37(171.37)
|198.71
|246.05
|平均值
|228.45(227.2)
|251.83
|296.82
|中位數
|235.57(232.42)
|250.87
|287.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|901,355,200
|1,201,981,650
|1,456,485,980
|最低值
|801,207,000
|874,091,000
|1,013,579,480
|平均值
|852,527,130
|1,020,666,180
|1,199,444,550
|中位數
|855,360,580
|1,004,075,000
|1,231,038,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|126.57
|68.88
|81.07
|49.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,541,104
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
