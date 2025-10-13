search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲6.11%，報128.75美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間13日21:30股價上漲7.41美元，報128.75美元，漲幅6.11%，成交量26,635（股），盤中最高價128.75美元、最低價128.51美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-15.57%
  • 近 1 月：+9.34%
  • 近 3 月：+19.24%
  • 近 6 月：+0.78%
  • 今年以來：-27.2%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

台股首頁我要存股
S&P 5006626.381.13%
道瓊指數45840.270.79%
NASDAQ22583.85+1.71%
費城半導體6656.613.89%
Onto Innovation Inc.132.08+8.85%

