盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲6.11%，報128.75美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間13日21:30股價上漲7.41美元，報128.75美元，漲幅6.11%，成交量26,635（股），盤中最高價128.75美元、最低價128.51美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.57%
- 近 1 月：+9.34%
- 近 3 月：+19.24%
- 近 6 月：+0.78%
- 今年以來：-27.2%
