盤中速報 - 哈希圖大漲23.14%，報0.165美元
哈希圖(HBAR)在過去 24 小時內漲幅超過23.14%，最新價格0.165美元，總成交量達1.06億美元，總市值102.16億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：0.1771美元，近 1 日最低價：0.0725美元，流通供給量：42,392,927,395。
Hedera Hashgraph被稱為“ Internet的信任層”，是一個公共網絡，允許個人和企業創建強大的分散式應用程式（DApps）。它旨在成為一個更公平，更高效的系統，消除了舊的基於區塊鏈的平臺所面臨的一些局限性，例如性能低下和不穩定。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-23.39%
- 近 1 月：-30.65%
- 近 3 月：-14.15%
- 近 6 月：-0.73%
- 今年以來：-43.59%
