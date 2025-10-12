盤中速報 - Arbitrum大跌20.18%，報0.32美元
鉅亨網新聞中心
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過20.18%，最新價格0.32美元，總成交量達1.61億美元，總市值16.97億美元，目前市值排名第 29 名。
近 1 日最高價：0.41美元，近 1 日最低價：0.1美元，流通供給量：5,295,780,056。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-30.15%
- 近 1 月：-42.80%
- 近 3 月：-25.17%
- 近 6 月：+2.78%
- 今年以來：-59.36%
