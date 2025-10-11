盤中速報 - 達世幣大漲37.74%，報43美元
鉅亨網新聞中心
達世幣(DASH)在過去 24 小時內漲幅超過37.74%，最新價格43美元，總成交量達0.90億美元，總市值5.34億美元，目前市值排名第 62 名。
近 1 日最高價：49.2美元，近 1 日最低價：30.2美元，流通供給量：12,391,676。
Dash在2014年以萊特幣LTC分支推出，以保護隱私為要旨且具有良好的匿名性。為確保安全，推出了工作量證明演算法「X11」由11種不同的演算法共同組成：Blake、Bmw、Groestl、Jh、Keccak、Skein、Luffa、Cubehash、Shavite、Simd、Echo。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.62%
- 近 1 月：+43.06%
- 近 3 月：+63.80%
- 近 6 月：+76.87%
- 今年以來：-10.53%
