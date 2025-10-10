盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.03%，報129.73美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間10日23:21股價下跌6.87美元，報129.73美元，跌幅5.03%，成交量329,337（股），盤中最高價139.27美元、最低價129.73美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.31%
- 近 1 月：+31.08%
- 近 3 月：+33.03%
- 近 6 月：+29.36%
- 今年以來：-18.04%
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Cadence設計系統(CDNS-US)大跌5.03%，報331.12美元
- 盤中速報 - 台積電ADR(TSM-US)大跌5.06%，報284.71美元
- 盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大跌5.52%，報70.46美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.07%，報569.89美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇