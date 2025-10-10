search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.03%，報129.73美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間10日23:21股價下跌6.87美元，報129.73美元，跌幅5.03%，成交量329,337（股），盤中最高價139.27美元、最低價129.73美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.31%
  • 近 1 月：+31.08%
  • 近 3 月：+33.03%
  • 近 6 月：+29.36%
  • 今年以來：-18.04%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006637.18-1.45%
道瓊指數45821.79-1.16%
NASDAQ22577.29-1.94%
費城半導體6588.66-3.68%
Onto Innovation Inc.129.355-5.30%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty