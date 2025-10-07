盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.06%，報616.7美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間07日21:40股價上漲29.7美元，報616.70美元，漲幅5.06%，成交量2,553,641（股），盤中最高價616.70美元、最低價592.26美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.6%
- 近 1 月：+19.74%
- 近 3 月：+71.82%
- 近 6 月：+167.58%
- 今年以來：+81.27%
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 交易台(TTD-US)大漲5.19%，報55.9美元
- 盤中速報 - 費城半導體大漲1.02%，報6843.43點
- 盤中速報 - 安可(AMKR-US)大漲8.39%，報33.14美元
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲5.52%，報214.95美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇