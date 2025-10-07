search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.06%，報616.7美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間07日21:40股價上漲29.7美元，報616.70美元，漲幅5.06%，成交量2,553,641（股），盤中最高價616.70美元、最低價592.26美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-17.6%
  • 近 1 月：+19.74%
  • 近 3 月：+71.82%
  • 近 6 月：+167.58%
  • 今年以來：+81.27%

Applovin Corp - Class A

S&P 5006747.410.11%
道瓊指數46702.510.02%
NASDAQ22969.42+0.12%
費城半導體6820.350.68%
Applovin Corp - Class A624.77+6.43%

