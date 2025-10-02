search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至158.77元，預估目標價為2575元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由159.68元下修至158.77元，其中最高估值185.28元，最低估值132.02元，預估目標價為2575元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值185.28(185.28)223.29238.51
最低值132.02(132.02)169.82128.62
平均值159.74(159.85)190.17195.31
中位數158.77(159.68)189.03202.97

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值65,629,10072,471,00075,755,000
最低值55,119,00056,527,00045,727,230
平均值61,615,22065,499,33067,587,040
中位數61,787,00066,700,00070,568,870

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS194.17134.13169.52139.28
營業收入
(單位：新台幣千元)		59,457,55348,842,24747,675,22846,962,402

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
大立光2355+0.21%
美元/台幣30.450-0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#極短線強勢

偏強
大立光

82.61%

勝率

#穩定獲利股

偏強
大立光

82.61%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty