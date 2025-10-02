鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至158.77元，預估目標價為2575元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由159.68元下修至158.77元，其中最高估值185.28元，最低估值132.02元，預估目標價為2575元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|185.28(185.28)
|223.29
|238.51
|最低值
|132.02(132.02)
|169.82
|128.62
|平均值
|159.74(159.85)
|190.17
|195.31
|中位數
|158.77(159.68)
|189.03
|202.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|65,629,100
|72,471,000
|75,755,000
|最低值
|55,119,000
|56,527,000
|45,727,230
|平均值
|61,615,220
|65,499,330
|67,587,040
|中位數
|61,787,000
|66,700,000
|70,568,870
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|194.17
|134.13
|169.52
|139.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,457,553
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
