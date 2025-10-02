鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至6.4元，預估目標價為145元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.26元上修至6.4元，其中最高估值6.97元，最低估值6.01元，預估目標價為145元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.97(6.97)8.9612.32
最低值6.01(6.01)6.857.7
平均值6.43(6.41)7.849.85
中位數6.4(6.26)7.89.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值170,352,000213,401,000284,520,000
最低值159,320,000172,046,000189,316,270
平均值163,511,570185,530,230219,672,770
中位數162,546,790180,801,000194,643,570

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.216.366.196.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		137,133,894148,333,455173,456,216164,827,947

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

