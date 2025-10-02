鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至6.4元，預估目標價為145元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.26元上修至6.4元，其中最高估值6.97元，最低估值6.01元，預估目標價為145元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.97(6.97)
|8.96
|12.32
|最低值
|6.01(6.01)
|6.85
|7.7
|平均值
|6.43(6.41)
|7.84
|9.85
|中位數
|6.4(6.26)
|7.8
|9.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|170,352,000
|213,401,000
|284,520,000
|最低值
|159,320,000
|172,046,000
|189,316,270
|平均值
|163,511,570
|185,530,230
|219,672,770
|中位數
|162,546,790
|180,801,000
|194,643,570
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.21
|6.36
|6.19
|6.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|137,133,894
|148,333,455
|173,456,216
|164,827,947
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇