鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至27.02元，預估目標價為694.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群聯(8299-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.36元上修至27.02元，其中最高估值38.85元，最低估值22.67元，預估目標價為694.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值38.85(38.85)53.2852.37
最低值22.67(22.67)35.3539.62
平均值27.46(27.24)40.8345.99
中位數27.02(26.36)38.7345.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值72,430,000100,223,000100,730,200
最低值65,793,00072,299,00084,998,360
平均值68,317,06082,162,85093,003,170
中位數68,219,00082,209,00093,142,060

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS38.9518.4827.7141.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		58,935,51348,221,63060,256,14262,557,192

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

