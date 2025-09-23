盤中速報 - Arbitrum大跌10.55%，報0.43美元
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過10.55%，最新價格0.43美元，總成交量達0.90億美元，總市值22.98億美元，目前市值排名第 28 名。
近 1 日最高價：0.49美元，近 1 日最低價：0.42美元，流通供給量：5,295,780,056。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.13%
- 近 1 月：-17.85%
- 近 3 月：+79.99%
- 近 6 月：+32.05%
- 今年以來：-35.40%
