鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.45%，報129.36美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間22日21:30股價上漲6.69美元，報129.36美元，漲幅5.45%，成交量47,330（股），盤中最高價129.36美元、最低價127.15美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+10.53%
  • 近 1 月：+16.32%
  • 近 3 月：+28.02%
  • 近 6 月：-9.53%
  • 今年以來：-26.4%

美股盤中速報Onto Innovation Inc.

