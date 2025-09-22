盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.45%，報129.36美元
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間22日21:30股價上漲6.69美元，報129.36美元，漲幅5.45%，成交量47,330（股），盤中最高價129.36美元、最低價127.15美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.53%
- 近 1 月：+16.32%
- 近 3 月：+28.02%
- 近 6 月：-9.53%
- 今年以來：-26.4%
