盤中速報 - Worldcoin大跌12.11%，報1.34美元
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過12.11%，最新價格1.34美元，總成交量達0.82億美元，總市值27.44億美元，目前市值排名第 25 名。
近 1 日最高價：1.53美元，近 1 日最低價：1.34美元，流通供給量：1,967,175,405。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.71%
- 近 1 月：+43.37%
- 近 3 月：+77.66%
- 近 6 月：+78.30%
- 今年以來：-33.95%
