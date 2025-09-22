盤中速報 - 雪崩代幣大跌8.26%，報30.31美元
鉅亨網新聞中心
雪崩代幣(AVAX)在過去 24 小時內跌幅超過8.26%，最新價格30.31美元，總成交量達1.16億美元，總市值131.03億美元，目前市值排名第 11 名。
近 1 日最高價：33.61美元，近 1 日最低價：30.31美元，流通供給量：422,275,285。
Avalanche與大部分公鏈不同，由三條平行公鏈所組成：P鏈，負責數據資料和驗證的平台鏈；X鏈，主要資產和交易資產的交易鏈：C鏈，處理智能合約互動的合約鏈。雪崩協議將經典共識協定和中本聰共識協定合併成一個全新的協議，具有高擴展性、高拜占庭容錯、低資源浪費、低成本的特點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.07%
- 近 1 月：+31.13%
- 近 3 月：+100.30%
- 近 6 月：+70.41%
- 今年以來：-12.36%
