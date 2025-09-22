盤中速報 - 雪崩代幣大跌8.26%，報30.31美元

鉅亨網新聞中心 2025-09-22 14:05

雪崩代幣 (AVAX)在過去 24 小時內跌幅超過8.26%，最新價格30.31美元，總成交量達1.16億美元，總市值131.03億美元，目前市值排名第 11 名。

