search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.1758元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間18日21:53，歐元/美元下跌0.0058點跌幅達0.49%，暫報1.1758點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.02%
  • 近 1 週：+1.00%
  • 近 3 月：+2.91%
  • 近 6 月：+8.20%
  • 今年以來：+14.11%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/加幣相關性0.80，本日下跌0.28%
  • 英鎊/美元相關性0.78，本日下跌0.6%
  • 澳元/美元相關性0.74，本日下跌0.59%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.55%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日下跌0.45%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.83，本日下跌1.07%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1773-0.36%
加幣/美元0.7247-0.18%
英鎊/美元1.3562-0.46%
澳元/美元0.6620-0.51%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty