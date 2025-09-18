外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.1758元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間18日21:53，歐元/美元下跌0.0058點跌幅達0.49%，暫報1.1758點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.02%
- 近 1 週：+1.00%
- 近 3 月：+2.91%
- 近 6 月：+8.20%
- 今年以來：+14.11%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.55%
- 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日下跌0.45%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.83，本日下跌1.07%
文章標籤
