盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.93%，報122.88美元
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間18日21:32股價上漲6.88美元，報122.88美元，漲幅5.93%，成交量21,331（股），盤中最高價122.88美元、最低價122.88美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.39%
- 近 1 月：+8.46%
- 近 3 月：+19.19%
- 近 6 月：-16%
- 今年以來：-30.4%
