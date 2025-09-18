search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.93%，報122.88美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間18日21:32股價上漲6.88美元，報122.88美元，漲幅5.93%，成交量21,331（股），盤中最高價122.88美元、最低價122.88美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+9.39%
  • 近 1 月：+8.46%
  • 近 3 月：+19.19%
  • 近 6 月：-16%
  • 今年以來：-30.4%

美股盤中速報

