search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.62%，報6219.07點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間18日09:30，費城半導體上漲158.86點（或2.62%），暫報6219.07點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.71%
  • 近 1 月：+5.34%
  • 近 3 月：+16.02%
  • 近 6 月：+29.94%
  • 今年以來：+21.69%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲27.63%；科林研發(LRCX-US)上漲3.6%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.08%；應用材料(AMAT-US)上漲2.64%；超捷國際(MCHP-US)上漲2.24%。

部分成分股表現相對疲軟，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.65%；台積電ADR(TSM-US)下跌1.7%；安可(AMKR-US)下跌1.55%；連貫(COHR-US)下跌0.96%；超微半導體(AMD-US)下跌0.81%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6233.842.87%
英特爾31.1499+25.1%
科林研發126.535+3.80%
邁威爾科技74.2+4.54%
應用材料186.83+4.88%
超捷國際66.93+1.75%
Onto Innovation Inc.122.61+5.70%
台積電ADR261.185-0.61%
安可27.91+4.85%
連貫105.955+2.46%
超微半導體153.975-3.26%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty