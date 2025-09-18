盤中速報 - 費城半導體大漲2.62%，報6219.07點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間18日09:30，費城半導體上漲158.86點（或2.62%），暫報6219.07點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.71%
- 近 1 月：+5.34%
- 近 3 月：+16.02%
- 近 6 月：+29.94%
- 今年以來：+21.69%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲27.63%；科林研發(LRCX-US)上漲3.6%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.08%；應用材料(AMAT-US)上漲2.64%；超捷國際(MCHP-US)上漲2.24%。
部分成分股表現相對疲軟，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.65%；台積電ADR(TSM-US)下跌1.7%；安可(AMKR-US)下跌1.55%；連貫(COHR-US)下跌0.96%；超微半導體(AMD-US)下跌0.81%。
