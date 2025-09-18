search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.06%，報0.5903元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間18日14:10，紐元/美元下跌0.0063點跌幅達1.06%，暫報0.5903點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.79%
  • 近 1 週：+0.51%
  • 近 3 月：-0.88%
  • 近 6 月：+2.58%
  • 今年以來：+6.63%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.91，本日下跌0.51%
  • 英鎊/美元相關性0.73，本日下跌0.26%
  • 歐元/美元相關性0.70，本日下跌0.25%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.68，本日下跌0.42%
  • 美元/韓元相關性-0.67，本日下跌0.55%

