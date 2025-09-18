盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.01%，報114.54美元
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間18日02:13股價下跌6.04美元，報114.54美元，跌幅5.01%，成交量629,672（股），盤中最高價121.93美元、最低價114.52美元。
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.71%
- 近 1 月：+12.74%
- 近 3 月：+21.96%
- 近 6 月：-13.06%
- 今年以來：-27.65%
