search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.01%，報114.54美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間18日02:13股價下跌6.04美元，報114.54美元，跌幅5.01%，成交量629,672（股），盤中最高價121.93美元、最低價114.52美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+15.71%
  • 近 1 月：+12.74%
  • 近 3 月：+21.96%
  • 近 6 月：-13.06%
  • 今年以來：-27.65%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006572.65-0.52%
道瓊指數45871.760.25%
NASDAQ22151.43-0.82%
費城半導體6023.16-0.92%
Onto Innovation Inc.114.87-4.74%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty