鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至19.58元，預估目標價為360元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2025年EPS預估：中位數由19.36元上修至19.58元，其中最高估值20.08元，最低估值18.03元，預估目標價為360元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值20.08(20.08)2426.25
最低值18.03(18.03)21.6524.18
平均值19.35(19.2)22.7125.22
中位數19.58(19.36)22.8225.22

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值72,780,00082,368,27089,358,240
最低值71,835,00075,844,00079,456,390
平均值72,265,71078,771,50084,407,320
中位數72,121,00078,564,00084,407,320

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.9511.5311.811.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		65,803,60758,862,10465,784,23762,999,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

