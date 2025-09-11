鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至19.58元，預估目標價為360元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2025年EPS預估：中位數由19.36元上修至19.58元，其中最高估值20.08元，最低估值18.03元，預估目標價為360元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|20.08(20.08)
|24
|26.25
|最低值
|18.03(18.03)
|21.65
|24.18
|平均值
|19.35(19.2)
|22.71
|25.22
|中位數
|19.58(19.36)
|22.82
|25.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72,780,000
|82,368,270
|89,358,240
|最低值
|71,835,000
|75,844,000
|79,456,390
|平均值
|72,265,710
|78,771,500
|84,407,320
|中位數
|72,121,000
|78,564,000
|84,407,320
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.95
|11.53
|11.8
|11.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|65,803,607
|58,862,104
|65,784,237
|62,999,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇