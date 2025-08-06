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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對新聞集團(NWS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.03元下修至1.01元，其中最高估值1.27元，最低估值0.88元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.27(1.27)1.441.361.45
最低值0.88(0.88)1.061.231.45
平均值1.04(1.04)1.181.281.45
中位數1.01(1.03)1.131.271.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值88.94億93.11億95.65億97.80億
最低值86.38億86.03億89.70億96.06億
平均值87.39億90.24億93.42億96.93億
中位數87.13億90.66億93.70億96.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.561.060.260.47
營業收入93.58億103.85億98.79億100.85億

詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNWS

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