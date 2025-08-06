鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為37.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對新聞集團(NWS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.03元下修至1.01元，其中最高估值1.27元，最低估值0.88元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.27(1.27)
|1.44
|1.36
|1.45
|最低值
|0.88(0.88)
|1.06
|1.23
|1.45
|平均值
|1.04(1.04)
|1.18
|1.28
|1.45
|中位數
|1.01(1.03)
|1.13
|1.27
|1.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|88.94億
|93.11億
|95.65億
|97.80億
|最低值
|86.38億
|86.03億
|89.70億
|96.06億
|平均值
|87.39億
|90.24億
|93.42億
|96.93億
|中位數
|87.13億
|90.66億
|93.70億
|96.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.56
|1.06
|0.26
|0.47
|營業收入
|93.58億
|103.85億
|98.79億
|100.85億
詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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