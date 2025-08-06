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鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.82元，其中最高估值3.29元，最低估值1.77元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.29(3.25)4.23.84
最低值1.77(1.97)1.673.6
平均值2.71(2.76)3.413.72
中位數2.82(2.89)3.513.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值331.46億461.20億533.39億
最低值249.90億313.20億482.76億
平均值305.44億385.92億508.07億
中位數310.70億385.22億508.07億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.210.531.141.921.68
營業收入35.57億51.96億71.23億149.89億219.72億

詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMCI

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