鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為46.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.82元，其中最高估值3.29元，最低估值1.77元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.29(3.25)
|4.2
|3.84
|最低值
|1.77(1.97)
|1.67
|3.6
|平均值
|2.71(2.76)
|3.41
|3.72
|中位數
|2.82(2.89)
|3.51
|3.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|331.46億
|461.20億
|533.39億
|最低值
|249.90億
|313.20億
|482.76億
|平均值
|305.44億
|385.92億
|508.07億
|中位數
|310.70億
|385.22億
|508.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.21
|0.53
|1.14
|1.92
|1.68
|營業收入
|35.57億
|51.96億
|71.23億
|149.89億
|219.72億
詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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