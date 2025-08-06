鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩康博思保健(EHC-US)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為135.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對恩康博思保健(EHC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.97元上修至5.28元，其中最高估值5.32元，最低估值4.93元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.32(5.09)
|6.2
|6.58
|6.86
|最低值
|4.93(4.93)
|5.35
|5.8
|6.86
|平均值
|5.2(4.99)
|5.75
|6.28
|6.86
|中位數
|5.28(4.97)
|5.82
|6.35
|6.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|59.62億
|65.02億
|70.72億
|73.79億
|最低值
|58.80億
|63.45億
|68.35億
|73.79億
|平均值
|59.24億
|64.40億
|69.54億
|73.79億
|中位數
|59.31億
|64.28億
|69.36億
|73.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.85
|4.11
|2.70
|3.47
|4.46
|營業收入
|46.44億
|51.22億
|43.49億
|48.01億
|53.73億
詳細資訊請看美股內頁：
恩康博思保健(EHC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩康博思保健EHC-US的目標價調升至135元，幅度約3.85%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為37.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.51元，預估目標價為122.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至5.33元，預估目標價為185.00元
下一篇