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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩康博思保健(EHC-US)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對恩康博思保健(EHC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.97元上修至5.28元，其中最高估值5.32元，最低估值4.93元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.32(5.09)6.26.586.86
最低值4.93(4.93)5.355.86.86
平均值5.2(4.99)5.756.286.86
中位數5.28(4.97)5.826.356.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值59.62億65.02億70.72億73.79億
最低值58.80億63.45億68.35億73.79億
平均值59.24億64.40億69.54億73.79億
中位數59.31億64.28億69.36億73.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.854.112.703.474.46
營業收入46.44億51.22億43.49億48.01億53.73億

詳細資訊請看美股內頁：
恩康博思保健(EHC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEHC

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