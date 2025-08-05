普丁質疑經濟制裁威力 不甩川普停火最後通牒機會高

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-05 22:39

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《路透》周二 (5 日) 援引知情人士消息報導，俄羅斯總統普丁不太可能屈服於美國總統川普周五到期的制裁最後通牒，仍維持完全占領烏克蘭四個地區的目標。普丁認為俄軍正在獲勝，且懷疑川普新制裁的實際效力。

克里姆林宮消息人士透露，普丁雖不想激怒川普，但戰爭目標仍是最優先考量。(圖:Shutterstock)

川普近日威脅，除非普丁同意在烏克蘭戰爭中停火，否則將對俄羅斯實施新制裁，並對購買俄國石油的國家課徵 100% 關稅，其中最大買家是中國和印度。

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三名熟悉克林姆宮的人士表示，普丁堅持繼續作戰的決心源於他相信俄國正在獲勝，以及對美國新制裁效力的懷疑，畢竟在 3 年半戰爭期間已歷經多輪經濟制裁。

兩名消息人士指出，雖然普丁不想激怒川普，也意識到可能錯失改善與華府和西方關係的機會，但戰爭目標仍是優先考量，因為俄國人民和軍隊都不會理解他現在停戰。

普丁目標：完全占領四地區

一名消息人士表示，普丁的目標是完全占領俄國已宣稱主權的烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松四個地區，然後再談和平協議。

《俄國歸來》一書作者 James Rodgers 說：「如果普丁能完全占領他為俄國宣稱的四個地區，他就能宣稱烏克蘭戰爭達成目標（勝利）。」

一名消息人士表示，俄烏談判代表自 5 月以來已會面三次，但除了人道主義交換討論外，談判缺乏實質內容。

俄國表示認真尋求談判達成長期和平，但過程複雜，因為雙方立場相距甚遠。莫斯科的既定要求包括烏克蘭完全撤出四個地區、基輔接受中立地位並限制軍隊規模，但這些要求都遭烏克蘭拒絕。

川普特使本周將訪俄

川普特使 Steve Witkoff 預計本周訪問俄國，此舉正值川普與莫斯科就核戰風險針鋒相對之際。周一，俄國宣布不再遵守短程和中程核飛彈暫停部署協議。

川普過去曾讚揚普丁，並描繪兩國豐厚商業合作前景，但近來對這位俄國總統越來越失去耐心。

根據芬蘭軍事分析中心 Black Bird Group 數據，烏克蘭在過去三個月遭受 2025 年來最大領土損失，包括 7 月失去 502 平方公里。俄國總計占領烏克蘭約五分之一領土。

制裁威脅效力存疑

第二名消息人士稱，川普的制裁威脅雖然「痛苦且不愉快」，但還不到災難程度。第三名消息人士表示，莫斯科普遍認為「他們對我們已經沒什麼招了」。

這名人士也質疑川普是否真會履行威脅，指出「他以前也放過狠話」，結果要不是沒有行動，就是後來改變心意。

雖然歷輪制裁重創俄國石油天然氣營收，去年外國直接投資大跌 63%，約 3,000 億美元央行資產遭凍結，但俄國作戰能力並未受損，主要靠北韓彈藥供應和中國雙用途零組件進口維持。