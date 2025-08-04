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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金百利克拉克(KMB-US)EPS預估上修至7.5元，預估目標價為141.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金百利克拉克(KMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.12元上修至7.5元，其中最高估值7.6元，最低估值7.03元，預估目標價為141.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.6(7.38)8.158.468.57
最低值7.03(6.47)6.546.898.47
平均值7.38(7.11)7.67.898.52
中位數7.5(7.12)7.748.068.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值196.14億201.23億209.54億213.04億
最低值164.49億167.16億169.12億179.38億
平均值173.91億180.30億186.69億196.21億
中位數165.56億171.00億175.00億196.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.875.355.725.217.55
營業收入191.40億194.40億201.75億204.31億200.58億

詳細資訊請看美股內頁：
金百利克拉克(KMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKMB

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