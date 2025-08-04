鉅亨速報 - Factset 最新調查：金百利克拉克(KMB-US)EPS預估上修至7.5元，預估目標價為141.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金百利克拉克(KMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.12元上修至7.5元，其中最高估值7.6元，最低估值7.03元，預估目標價為141.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.6(7.38)
|8.15
|8.46
|8.57
|最低值
|7.03(6.47)
|6.54
|6.89
|8.47
|平均值
|7.38(7.11)
|7.6
|7.89
|8.52
|中位數
|7.5(7.12)
|7.74
|8.06
|8.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|196.14億
|201.23億
|209.54億
|213.04億
|最低值
|164.49億
|167.16億
|169.12億
|179.38億
|平均值
|173.91億
|180.30億
|186.69億
|196.21億
|中位數
|165.56億
|171.00億
|175.00億
|196.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.87
|5.35
|5.72
|5.21
|7.55
|營業收入
|191.40億
|194.40億
|201.75億
|204.31億
|200.58億
詳細資訊請看美股內頁：
金百利克拉克(KMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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