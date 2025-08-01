盤中速報 - 費城半導體大跌2.03%，報5494.28點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日09:30，費城半導體下跌113.64點（或2.03%），暫報5494.28點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.65%
- 近 1 月：+1.11%
- 近 3 月：+32.57%
- 近 6 月：+11.8%
- 今年以來：+12.61%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌5.9%；科磊(KLAC-US)下跌4.97%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.12%；超微半導體(AMD-US)下跌3.58%；美光科技(MU-US)下跌3.5%。
部分成分股表現相對穩健，芯源系統(MPWR-US)上漲4.04%。
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