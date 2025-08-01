盤中速報 - 費城半導體大跌1.89%，報5501.91點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日09:30，費城半導體下跌106.01點（或1.89%），暫報5501.91點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.65%
- 近 1 月：+1.11%
- 近 3 月：+32.57%
- 近 6 月：+11.8%
- 今年以來：+12.61%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌5.9%；安可(AMKR-US)下跌5.76%；科磊(KLAC-US)下跌4.97%；應用材料(AMAT-US)下跌4.93%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.12%。
部分成分股表現相對穩健，芯源系統(MPWR-US)上漲4.04%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 第一資本金融(COF-US)大跌5.04%，報204.16美元
- 盤中速報 - 格羅方德(GFS-US)大跌5.05%，報35.5美元
- 盤中速報 - 美光科技(MU-US)大跌5.03%，報103.65美元
- 盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大跌5.07%，報47.31美元
下一篇