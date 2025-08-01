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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調降至353.5元，幅度約4.72%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)提出目標價估值：中位數由371元下修至353.5元，調降幅度4.72%。其中最高估值510元，最低估值185元。

綜合評級 - 共有38位分析師給予Coinbase Global Inc - Class A評價：積極樂觀16位、保持中立19位、保守悲觀3位。

Coinbase Global Inc - Class A今(1日)收盤價為377.76元。近5日股價下跌4.72%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股COIN市場預估目標價

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Coinbase Global Inc - Class A377.76+0.07%

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