鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調降至353.5元，幅度約4.72%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)提出目標價估值：中位數由371元下修至353.5元，調降幅度4.72%。其中最高估值510元，最低估值185元。
綜合評級 - 共有38位分析師給予Coinbase Global Inc - Class A評價：積極樂觀16位、保持中立19位、保守悲觀3位。
Coinbase Global Inc - Class A今(1日)收盤價為377.76元。近5日股價下跌4.72%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估上修至5.26元，預估目標價為353.50元
- Coinbase在歐股開盤跌11% 因Q2財報表現不及預期
- 〈財報〉Coinbase Q2營收遜色 訂閱增長抵不過交易量疲軟 盤後挫逾8% 未來朝「萬物交易所」邁進
- eToro推美國股票代幣化！加速以太坊鏈上交易與RWA資產拓展
下一篇