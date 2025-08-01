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李嘉誠家族惠州建案大降價 高層房源打66折

鉅亨網編譯鍾詠翔


據《財聯社》周四（31 日）報導，李嘉誠家族旗下企業在惠州開發的一個建案，銷售價格進行幅度不小的下調。

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香港首富李嘉誠。（圖：香港中通社）

「我們建案高層和疊墅的在售房源價格，都有所下調。高層並不是所有戶型都有房源在售，像 105 平方公尺的戶型，現在就沒有房源在售了，但 72 平方公尺和 81 平方公尺的戶型，以及 51 平方公尺這樣的小戶型，還有不少房源在售。總體看，我們還有不少房源可供選擇，在售加上待售的房源數量有 300 多套。」瀧珀花園一位銷售人員表示。


該建案銷售人員說，像 51 平方公尺的高層戶型，當前總價在人民幣（下同）40 萬元左右，單價在 7,800 元 / 平方公尺上下，之前這一房型的總價差不多要 60 萬元，折合單價約 1.17 萬元 / 平方公尺。

該建案銷售人員稱，由於房源所處樓層不同，景觀也有差異，因此不同房源價格會有一定差別，但高層房源目前的銷售單價，差不多在 7,000 元～8,000 元 / 平方公尺左右。

按瀧珀花園銷售人員介紹，以 51 平方公尺這一戶型為例，相較於之前 1.17 萬元 / 平方公尺的價格，當前 7,800 元 / 平方公尺的售價，相當於打了 66 折。

不僅是普通商品房源，該建案疊墅房源的價格，也進行下調。

銷售人員說，目前疊墅銷售單價在 1.2 萬元～1.3 萬元 / 平方公尺左右。房天下的數據顯示，惠州瀧珀花園 2022 年 7 月普通商品房對外銷售均價約 1.27 萬元 / 平方公尺，疊墅均價約 1.64 萬元 / 平方公尺。以此計，疊墅房源的折扣幅度也不小。

公開資料顯示，上述建案的開發商，為李嘉誠家族旗下和記黃埔地產（惠州）公司。

近期李嘉誠家族旗下建案降價銷售的，不僅是上述項目。和記黃埔近期向香港買家集中推售惠州瀧珀花園、中山瀧珀花園、廣州逸翠莊園及東莞海逸豪庭四個建案，而東莞海逸豪庭建案的售價，也出現幅度不小的回落。

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李嘉誠建案惠州

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