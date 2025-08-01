馬斯克Neuralink將在英國啟動臨床試驗 測試腦機接口晶片功能

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-01 09:06

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全球首富馬斯克旗下腦機接口公司 Neuralink 將在英國啟動一項關鍵性臨床試驗，進一步驗證其可通過意念操控電腦和電子設備的腦機接口晶片。

全球首富馬斯克。（圖：Shutterstock）

根據倫敦大學學院附屬醫院（UCLH）周四（31 日）發布的聲明，這項試驗將在 7 名患有神經系統疾病、無法正常使用電子設備的病人身上進行，以評估 Neuralink 腦機接口晶片的安全性和功能。

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此次試驗應用的植入式設備，專門針對脊髓損傷等神經系統疾病患者設計。Neuralink 正在同步研發多種腦植入裝置，短期目標聚焦於醫療應用，長期目標則是增強人類的身體和認知能力。

UCLH 首席研究員 Harith Akram 表示：「在 UCLH 啟動這項研究，是腦機接口技術發展的一個重要里程碑，具有可能改變全球嚴重神經系統疾病患者生活的潛力。」

UCLH 神經外科顧問 William Muirhead 說：「這項研究體現了我們致力於開創性療法的承諾，旨在恢復患者的功能、獨立性和溝通能力。UCLH 自豪地站在這一領域的前沿，將臨床試驗與前沿神經科學相結合，為患者護理帶來有意義的創新。」

目前全球已有至少 9 名受試者在 Neuralink 開展的臨床試驗中接受腦機晶片植入，相關試驗同步在美國、加拿大及阿聯推進。

Neuralink 下一代產品管線正開發針對失明患者的視覺恢復，以及帕金森病的創新療法。