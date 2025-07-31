盤中速報 - 費城半導體大跌1.14%，報5721.58點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日09:30，費城半導體下跌65.74點（或1.14%），暫報5721.58點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.65%
- 近 1 月：+4.34%
- 近 3 月：+36.81%
- 近 6 月：+15.04%
- 今年以來：+16.21%
焦點個股
費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領跌。英特格(ENTG-US)下跌14.46%；安可(AMKR-US)下跌4.55%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌2.56%；格羅方德(GFS-US)下跌2.23%；高通(QCOM-US)下跌1.86%。
部分成分股表現相對穩健，泰瑞達(TER-US)上漲18.88%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲7.07%；美光科技(MU-US)上漲2.48%；科沃(QRVO-US)上漲2.16%；輝達(NVDA-US)上漲2.14%。
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