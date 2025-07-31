盤中速報 - 費城半導體大跌1.14%，報5721.58點

就等川普拍板！經貿小組：台美已完成技術性磋商 尚待美方走流程

響應ETF配息新指引 00878開第一槍季配降至0.4元 年化配息率仍有7.6%

就算關稅30%也不見得多糟！董瑞斌：15%的背後 恐要付出更高代價