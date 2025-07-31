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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.14%，報5721.58點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間31日09:30，費城半導體下跌65.74點（或1.14%），暫報5721.58點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.65%
  • 近 1 月：+4.34%
  • 近 3 月：+36.81%
  • 近 6 月：+15.04%
  • 今年以來：+16.21%

焦點個股


費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領跌。英特格(ENTG-US)下跌14.46%；安可(AMKR-US)下跌4.55%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌2.56%；格羅方德(GFS-US)下跌2.23%；高通(QCOM-US)下跌1.86%。

部分成分股表現相對穩健，泰瑞達(TER-US)上漲18.88%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲7.07%；美光科技(MU-US)上漲2.48%；科沃(QRVO-US)上漲2.16%；輝達(NVDA-US)上漲2.14%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5672.53-1.98%
英特格79.79+0.57%
安可23.295-2.69%
恩智浦半導體217.175-1.70%
格羅方德38.2-3.14%
高通150.57-5.34%
泰瑞達108.03+0.35%
邁威爾科技81.53-0.26%
美光科技109.15-4.87%
科沃84.38-2.45%
輝達179.62+0.20%

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