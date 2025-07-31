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鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至6.23元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.76元上修至6.23元，其中最高估值7.5元，最低估值3.45元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.5(7.5)9.758.14
最低值3.45(3.45)3.267.04
平均值6.03(5.71)6.467.46
中位數6.23(5.76)6.77.19

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值119.98億143.14億129.52億
最低值79.07億76.17億112.11億
平均值106.38億110.42億118.85億
中位數108.34億111.19億114.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS2.664.75-5.44-2.61
營業收入169.22億187.93億123.18億130.03億

詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDC

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