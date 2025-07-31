鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至6.23元，預估目標價為78.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.76元上修至6.23元，其中最高估值7.5元，最低估值3.45元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.5(7.5)
|9.75
|8.14
|最低值
|3.45(3.45)
|3.26
|7.04
|平均值
|6.03(5.71)
|6.46
|7.46
|中位數
|6.23(5.76)
|6.7
|7.19
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|119.98億
|143.14億
|129.52億
|最低值
|79.07億
|76.17億
|112.11億
|平均值
|106.38億
|110.42億
|118.85億
|中位數
|108.34億
|111.19億
|114.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.66
|4.75
|-5.44
|-2.61
|營業收入
|169.22億
|187.93億
|123.18億
|130.03億
詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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