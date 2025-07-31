search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axis資本控股(AXS-US)EPS預估上修至11.66元，預估目標價為112.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Axis資本控股(AXS-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.38元上修至11.66元，其中最高估值12.2元，最低估值11元，預估目標價為112.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.2(11.75)13.114.2
最低值11(11)11.8512.89
平均值11.64(11.39)12.4613.8
中位數11.66(11.38)12.614.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值65.82億71.70億74.75億
最低值60.62億64.67億68.45億
平均值63.76億68.82億72.26億
中位數64.80億70.15億73.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.796.952.274.0612.49
營業收入48.80億52.37億52.56億56.17億59.73億

詳細資訊請看美股內頁：
Axis資本控股(AXS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAXS

相關行情

台股首頁我要存股
Axis資本控股94.03+0.38%

延伸閱讀



Empty