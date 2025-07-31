鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axis資本控股(AXS-US)EPS預估上修至11.66元，預估目標價為112.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Axis資本控股(AXS-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.38元上修至11.66元，其中最高估值12.2元，最低估值11元，預估目標價為112.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.2(11.75)
|13.1
|14.2
|最低值
|11(11)
|11.85
|12.89
|平均值
|11.64(11.39)
|12.46
|13.8
|中位數
|11.66(11.38)
|12.6
|14.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|65.82億
|71.70億
|74.75億
|最低值
|60.62億
|64.67億
|68.45億
|平均值
|63.76億
|68.82億
|72.26億
|中位數
|64.80億
|70.15億
|73.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.79
|6.95
|2.27
|4.06
|12.49
|營業收入
|48.80億
|52.37億
|52.56億
|56.17億
|59.73億
詳細資訊請看美股內頁：
Axis資本控股(AXS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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