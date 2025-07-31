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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾福克南方NSC-US的目標價調升至300元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對諾福克南方(NSC-US)提出目標價估值：中位數由290元上修至300元，調升幅度3.45%。其中最高估值332元，最低估值235元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予諾福克南方評價：積極樂觀8位、保持中立16位、保守悲觀1位。

諾福克南方今(31日)收盤價為279元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲0.06%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股NSC市場預估目標價

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