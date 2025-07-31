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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科林研發(LRCX-US)EPS預估上修至4.32元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對科林研發(LRCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.08元上修至4.32元，其中最高估值4.78元，最低估值3.49元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.78(4.65)5.526.297.52
最低值3.49(3.49)4.114.667.52
平均值4.29(4.07)4.995.667.52
中位數4.32(4.08)55.767.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值207.00億230.25億252.61億282.07億
最低值176.51億197.13億211.25億282.07億
平均值194.55億214.55億231.43億282.07億
中位數196.21億214.19億227.87億282.07億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.693.283.322.904.15
營業收入146.25億171.82億174.27億149.05億184.36億

詳細資訊請看美股內頁：
科林研發(LRCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLRCX

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