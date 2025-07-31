鉅亨速報 - Factset 最新調查：科林研發(LRCX-US)EPS預估上修至4.32元，預估目標價為110.00元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對科林研發(LRCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.08元上修至4.32元，其中最高估值4.78元，最低估值3.49元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.78(4.65)
|5.52
|6.29
|7.52
|最低值
|3.49(3.49)
|4.11
|4.66
|7.52
|平均值
|4.29(4.07)
|4.99
|5.66
|7.52
|中位數
|4.32(4.08)
|5
|5.76
|7.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|207.00億
|230.25億
|252.61億
|282.07億
|最低值
|176.51億
|197.13億
|211.25億
|282.07億
|平均值
|194.55億
|214.55億
|231.43億
|282.07億
|中位數
|196.21億
|214.19億
|227.87億
|282.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.69
|3.28
|3.32
|2.90
|4.15
|營業收入
|146.25億
|171.82億
|174.27億
|149.05億
|184.36億
詳細資訊請看美股內頁：
科林研發(LRCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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