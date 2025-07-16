盤中速報 - 費城半導體大跌1.04%，報5659.3點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日09:30，費城半導體下跌59.31點（或1.04%），暫報5659.30點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.37%
- 近 1 月：+11.86%
- 近 3 月：+42.19%
- 近 6 月：+10.96%
- 今年以來：+14.83%
焦點個股
費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領跌。艾司摩爾(ASML-US)下跌8.48%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.56%；科林研發(LRCX-US)下跌3.43%；應用材料(AMAT-US)下跌2.83%；科磊(KLAC-US)下跌2.5%。
部分成分股表現相對穩健，超微半導體(AMD-US)上漲6.41%；安謀控股公司(ARM-US)上漲2.98%；英特爾(INTC-US)上漲0.79%；連貫(COHR-US)上漲0.73%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.23%。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 嬌生(JNJ-US)大漲5.1%，報163.09美元
- 盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大漲5%，報154.47美元
- 盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大跌5.25%，報68.61美元
- 盤中速報 - 艾司摩爾(ASML-US)大跌8.48%，報753.19美元
下一篇