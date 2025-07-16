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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.04%，報5659.3點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間16日09:30，費城半導體下跌59.31點（或1.04%），暫報5659.30點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.37%
  • 近 1 月：+11.86%
  • 近 3 月：+42.19%
  • 近 6 月：+10.96%
  • 今年以來：+14.83%

焦點個股


費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領跌。艾司摩爾(ASML-US)下跌8.48%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.56%；科林研發(LRCX-US)下跌3.43%；應用材料(AMAT-US)下跌2.83%；科磊(KLAC-US)下跌2.5%。

部分成分股表現相對穩健，超微半導體(AMD-US)上漲6.41%；安謀控股公司(ARM-US)上漲2.98%；英特爾(INTC-US)上漲0.79%；連貫(COHR-US)上漲0.73%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.23%。

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費城半導體5619.40-1.74%
艾司摩爾734-10.8%
邁威爾科技69.21-4.42%
科林研發97.8-3.24%
應用材料191.18-4.07%
科磊910.125-2.82%
超微半導體154.2-0.91%
安謀控股公司150+1.96%
英特爾22.63-1.27%
連貫95.78-0.30%
思佳訊半導體72.9-0.10%

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