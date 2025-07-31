鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫爾森庫爾斯TAP-US的目標價調降至55元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對莫爾森庫爾斯(TAP-US)提出目標價估值：中位數由57元下修至55元，調降幅度3.51%。其中最高估值86.9元，最低估值49元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予莫爾森庫爾斯評價：積極樂觀7位、保持中立16位、保守悲觀0位。
莫爾森庫爾斯今(31日)收盤價為49.32元。近5日股價下跌3.51%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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