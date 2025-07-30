鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-30 09:04

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據《36 氪》周二（29 日）報導，抖音超市將被合併至抖音小時達，以提升即時零售業務效能。

抖音整合即時零售業務，抖音超市合併至小時達。（圖：Shutterstock）

2023 年春節後第一個星期，抖音超市在抖音電商內上線，這是一個與京東超市類似的線上電商自營業務，負責人匯報給時任電商副總裁的木青。

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木青曾表示，抖音超市處於非常早期的嘗試階段，業務初衷是為了滿足用戶電商購買體驗的需求，比如超市業務在平台服務、物流時效可以滿足一些特定用戶的需求，對抖音電商現有平台、商家形成一個有效補充。

在正式上線前，抖音超市經過一年左右時間的籌備。2022 年中旬，在廣州、深圳、杭州等城市試點。

抖音超市發展至今，營運模式並未像京東超市那樣採用全自營模式，而是與天貓超市更接近，採取代銷與自營相結合的混合運作方式。

相比普通電商模式，線上超市的突出優勢在於時效性，像天貓超市、京東超市次日達已是標配，甚至有些品類可以做到半日達。相比之下，抖音超市履約能力差距明顯，很多商品都是多日達，只有部分商品能實現次日達。

與「遠場」、「大倉」模式的抖音超市齊頭並進的還有「近場」的抖音小時達業務。2022 年 8 月，抖音首次在深圳試水小時達業務，進入 2023 年，隨著抖音超市上線，小時達出現在抖音超市界面。

到了 2023 下半年，即時零售成為大廠競爭命題。抖音小時達業務分量提升，入口被提升至抖音商城，與抖音超市並列。

小時達通常是指在平台購買商品後，即可實現 1 小時送達的服務，商品種類包括生鮮、日用百貨、數位產品等。

過去幾年，小時達是大廠布局即時零售慣用的名字，比如淘寶，早在 2017 年，天貓超市 1 小時達首站落地北京。

今年 4 月底，淘寶天貓旗下即時零售業務「小時達」正式升級為包含外賣業務在內的「淘寶閃購」。