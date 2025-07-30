鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-30 11:12

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俄羅斯堪察加外海在台灣時間周三（30 日）7 時 24 分發生規模 8.7 強震，震源深度僅 19.3 公里，引發全球多地發布海嘯警報。

俄羅斯堪察加外海8.7強震，全球多地發布海嘯警報。（圖：日本氣象廳）

美國地質調查所表示，這起淺層地震震源深度僅 19.3 公里，震央在彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）東南東 125 公里左右，這座城市約有 16 萬 5,000 人口。美國地質調查所將地震規模從稍早的 8 調高至 8.7。

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受堪察加半島附近發生強烈地震影響，俄羅斯、日本、美國夏威夷、加拿大、印尼、菲律賓、台灣等地均發布海嘯預警。

中央氣象署地震測報中心初步研判，這起地震引發的海嘯，預計約今天下午 1 時 18 分開始影響台灣，因此發布海嘯警訊，提醒沿海民眾提高警覺，嚴加防範。

中央氣象署預估東南沿海地區下午 1 時 19 分波高約 0.3 至 1 公尺，西南沿海地區下午 1 時 31 分波高約 0.3 至 1 公尺。

俄羅斯遠東堪察加邊疆區緊急情況部長列別杰夫表示，堪察加東岸周三發生強震後，堪察加半島部分海岸已監測到 3 至 4 公尺高的海嘯波。列別杰夫在社交媒體發布的影片中警告：「所有人員必須立即撤離至遠離水域的高處。」

日本氣象廳稱，受堪察加半島附近發生強烈地震影響，預計部分地區將出現最高 3 公尺海浪，請民眾高度警惕。

日本全國 17 個地區已發布海嘯預警，包括北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣內房、伊豆諸島、小笠原諸島、相模灣及三浦半島、靜岡縣、愛知縣外海、三重縣南部、和歌山縣。

自北至南預計到達時間為當地時間上午 10 時至 11 時 30 分（台灣時間 9 時到 10 時 30 分），當地政府呼籲民眾遠離海岸、河流，儘快避難。

當地時間周三上午 10 時 17 分左右，日本氣象廳發布消息，已確認第一波海嘯抵達北海道根室市，觀測最大海嘯高度為 0.3 公尺左右。

日本東京電力公司發布消息，稱受海嘯影響，已暫停福島第一核電站核汙水排海。東京電力公司對福島第一核電站內員工發出避難指示，並稱將關注海嘯訊息，監測海嘯是否會對核電站產生影響。